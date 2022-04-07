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7 апреля

СК РФ: причиной взрыва на складе с боеприпасами под Белгородом стала ракета ВСУ "Точка-У"

Газета.Ruиещё 7

Следственный комитет России установил, что причиной взрыва на складе с боеприпасами под Белгородом стала выпущенная украинской стороной ракета «Точка-У». Об этом сообщает ТАСС.

«Предварительно установлено, что... украинские военнослужащие, применив тактический ракетный комплекс «Точка-У», произвели с территории Харьковской области в направлении Белгородской области не менее 3 пусков ракет, снаряженных кассетными поражающими элементами, использование которых запрещено международными конвенциями. В результате указанных противоправных действий 8 граждан Российской Федерации получили ранения», — уточнили в СК. Также в результате удара повреждена 21 единица техники.

Военным следственным отделом СК возбуждено уголовное дело по факту обстрела ВСУ территории Белгородской области. Ранее был выполнен осмотр места происшествия, а также назначены судмедэкспертизы пострадавших.

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29 марта в Белгородской области произошло несколько взрывов. В результате одно из них пострадали несколько военнослужащих — снаряд взорвался на территории временного военного городка. Также в районе села Красный Октябрь под Белгородом произошел взрыв.

Происшествия,Видео,Взрывы боеприпасов,Громкие уголовные дела ,Следственный комитет,Совет Федерации,
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