Следственный комитет России установил, что причиной взрыва на складе с боеприпасами под Белгородом стала выпущенная украинской стороной ракета «Точка-У». Об этом сообщает ТАСС.

«Предварительно установлено, что... украинские военнослужащие, применив тактический ракетный комплекс «Точка-У», произвели с территории Харьковской области в направлении Белгородской области не менее 3 пусков ракет, снаряженных кассетными поражающими элементами, использование которых запрещено международными конвенциями. В результате указанных противоправных действий 8 граждан Российской Федерации получили ранения», — уточнили в СК. Также в результате удара повреждена 21 единица техники.

Военным следственным отделом СК возбуждено уголовное дело по факту обстрела ВСУ территории Белгородской области. Ранее был выполнен осмотр места происшествия, а также назначены судмедэкспертизы пострадавших.