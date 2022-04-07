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1 час назад

Еще одна вилла Соловьева в Италии подверглась нападению

Алиса Селезнёва

Неизвестные окрасили в красный цвет воду в бассейне одной из вилл российского телеведущего Владимира Соловьева на озере Комо в Италии. Об этом пишет Bild.

Еще одна вилла Соловьева в Италии подверглась нападению
Фото: ТАССТАСС

По данным немецкого издания, неизвестные также забрызгали стены дома красной краской и написали на воротах «убийца».

Ранее еще одну виллу телеведущего на озере Комо попытались поджечь при помощи покрышек. Мэр города Менаджо заявил, что действия злоумышленников носили демонстративный характер и ущерб имуществу не причинен.

Наличие у одного из главных публичных патриотов недвижимости и вида на жительство в Европе несколько лет назад стало предметом бурных обсуждений в СМИ.

СМИ: в Италии пытались поджечь виллу Соловьева

Сам Соловьев объяснял ситуацию тем, что вид на жительство - это не гражданство, а потому не дает никаких гражданских прав и разрешения на работу, поскольку паспорт остается российским. Относительно недвижимости Соловьев заявлял, что она была куплена на честно заработанные деньги, а интерес к своему жилью счел непонятным.

После начала российской спецоперации на Украине Владимир Соловьев был включен в санкционный список Евросоюза. Фигурантам европейского черного списка запрещают въезд в страны ЕС, а их активы в Европе, если они имеются, замораживаются.

Происшествия,Владимир Соловьев,ЕС,
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