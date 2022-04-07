В Петербурге задержали группу врачей за торговлю сертификатами

Полиция Петербурга пресекла деятельность организованной группы с участием медработников, которая занималась продажей сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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"Сотрудницы поликлиники осуществляли поиск лиц, которые не желали вакцинироваться от коронавирусной инфекции, но хотят иметь официально выданный сертификат, получали за данную опцию вознаграждение в размере от 5 до 15 тыс. рублей. После получения денежных средств участники группы осуществляли неправомерный вход в медицинский регистр и вносили подложные сведения о вакцинации заказчиков", - говорится в сообщении.

Всего полицейские установили и задержали семь участниц группы в возрасте от 29 до 50 лет, в их числе оказались два врача и медсестра. Возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 272 УК РФ "Неправомерный доступ к компьютерной информации" по факту неправомерного внесения информации в "Регистр вакцинированных от COVID" (входит в состав Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения).

В результате обысков по местам жительства фигурантов, в кабинетах медицинского учрежденияизъяли имущество, которое изобличило преступную деятельность группы, а также 19 банковских карт. Стало известно о как минимум 1,5 тыс. жителях, вакцинированных фиктивно.