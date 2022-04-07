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1 час назад

Крымские морские порты эвакуировали из-за письма о минировании

ТАСС

Персонал "Крымских морских портов" эвакуировали в четверг после получения предприятием письма о возможном минировании, сообщили ТАСС в диспетчерской организации.

Эвакуирован весь персонал "Крымских морских портов"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее телеканал "Крым-24" сообщил, что в порты Ялты, Евпатории и Керчи поступили анонимные сообщения о минировании.

"Электронное письмо получено отделом транспортной безопасности, у нас сейчас эвакуирован полностью весь персонал. Мы в проверке, морвокзал тоже закрыт. <…> Все находятся на улице", - сказал собеседник агентства, уточнив, что письмо поступило около часа назад.

Крым и Севастополь в 2022 году регулярно подвергаются подобным атакам. Одна из самых масштабных произошла в январе. В марте эвакуировали школы в Керчи, Бахчисарае, Симферополе. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что письма рассылались из-за границы. Ни одна из угроз не подтвердилась.

Происшествия,Сергей Аксенов,
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