Эвакуирован весь персонал "Крымских морских портов"

"Электронное письмо получено отделом транспортной безопасности, у нас сейчас эвакуирован полностью весь персонал. Мы в проверке, морвокзал тоже закрыт. <…> Все находятся на улице", - сказал собеседник агентства, уточнив, что письмо поступило около часа назад.