Квартирная кража с грабежом в Москве попала на видео

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Спартаковской улице задержали подозреваемого – 54-летнего ранее неоднократно судимого приезжего. В ходе дальнейшего расследования полицейские установили причастность задержанного к квартирной краже. Разбив окно в квартире, расположенной на первом этаже одного из домов на Старой Басманной улице, фигурант проник внутрь, похитил ноутбук и два мобильных телефона, после чего скрылся. Со слов задержанного, похищенное он сбыл, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению», – говорится в сообщении пресс-службы УВД по ЦАО.