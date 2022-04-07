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1 час назад

Квартирная кража с грабежом в Москве попала на видео

Александр Кузьмин

В Москве задержан мужчина по подозрению в квартирной краже с грабежом. Он проник в жилище, расположенное на первом этаже жилого дома в Плетешковском переулке, отжав балконную дверь, и украл телевизор. Об этом сообщает столичное ГУ МВД России.

Злоумышленника за совершением преступного деяния заметила 71-летняя владелица квартиры, однако тот не отреагировал на крики женщины и скрылся с ее имуществом.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Спартаковской улице задержали подозреваемого – 54-летнего ранее неоднократно судимого приезжего. В ходе дальнейшего расследования полицейские установили причастность задержанного к квартирной краже. Разбив окно в квартире, расположенной на первом этаже одного из домов на Старой Басманной улице, фигурант проник внутрь, похитил ноутбук и два мобильных телефона, после чего скрылся. Со слов задержанного, похищенное он сбыл, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению», – говорится в сообщении пресс-службы УВД по ЦАО.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» и ч. 3 статьи 158 «Кража». Сейчас он отправлен под арест.

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