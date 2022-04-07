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1 час назад

В Волжском мать на неделю заперла 9-летнюю дочь в квартире без еды

Газета.Ruиещё 3

В городе Волжский Волгоградской области девятилетняя девочка семь дней провела одна в квартире, где ее заперла мать, сообщается на сайте регионального управления МВД.

В Волгоградской области девочка семь дней провела одна в квартире
Фото: DepositphotosDepositphotos

По информации ведомства, 31-летняя женщина оставила девочку одну в арендованной квартире, где из еды было только два пакета лапши быстрого приготовления и батон хлеба. Спустя неделю девочку спасла прохожая, которая увидела на балконе звавшего на помощь ребенка и позвонила в полицию. Пострадавшую направили под наблюдение врачей.

Позже приехавшая в отдел полиции мать пояснила, что уезжала на работу в Волгоград. Учителям в школе она сказала, что дочь заболела. У женщины есть еще двое детей: семилетний сын живет с отцом, а в отношении пятилетней дочери она лишена родительских прав.

«Инспекторы ПДН собрали материалы для принятия решения о лишении женщины родительских прав и на вторую дочь, жизнь которой она подвергла опасности», — сообщили в полиции.

За неисполнение родительских обязанностей матери грозит до трех лет лишения свободы.

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