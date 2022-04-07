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2 часа назад

Опубликовано видео задержания участника украинского нацбата в Крыму

Александр Кузьмин

В Крыму сотрудниками ФСБ России задержан участник незаконного украинского вооруженного формирования. Ведомство обнародовало соответствующие кадры оперативного мероприятия. Уточняется, что мужчина пытался пересечь границу под видом беженца.

«В марте 2022 года мужчина был задержан сотрудниками УФСБ при пересечении государственной границы РФ под видом беженца. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ. Киевским районным судом Симферополя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – передает сообщение ведомства РИА Новости.

Происшествия,Криминал,Видео,ФСБ,
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