Опубликовано видео задержания участника украинского нацбата в Крыму

«В марте 2022 года мужчина был задержан сотрудниками УФСБ при пересечении государственной границы РФ под видом беженца. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ. Киевским районным судом Симферополя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – передает сообщение ведомства РИА Новости.