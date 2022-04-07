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3 часа назад

ФСБ задержала в Крыму участника крымско-татарского батальона

Lenta.ru

В Крыму сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, возможного участника батальона имени Номана Челебиджихана — украинского незаконного вооруженного формирования (НВФ). Об этом сообщает ТАСС.

В Крыму задержан участник запрещенного батальона
Фото: ТАССТАСС

51-летнего украинца заподозрили в обеспечении запрещенного крымско-татарского батальона материальными ресурсами, обмундированием и продуктами.

Также, по данным ФСБ, задержанный неоднократно принимал участие в антироссийских акциях в Геническом районе, в том числе в период проведения специальной военной операции на Украине.

Мужчину задержали, когда он попытался пересечь границу России под видом беженца. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ («Участие в незаконном вооруженном формировании»). Подозреваемый арестован на два месяца.

Происшествия,ФСБ,
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