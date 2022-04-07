В Омской области доярка зарезала скотника

В Омской области задержана 44-летняя доярка, подозреваемая в убийстве 49-летнего россиянина, который работал скотником. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, конфликт произошел 27 марта в помещении скотного двора из-за того, что мужчина не дал коровам сена. В результате возмущенная таким отношением к скотине женщина вооружилась ножом и зарезала жертву, нанеся несколько колотых ранений в грудь.