В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 82.60EUR 90.60
Войти в почту
3 часа назад

Крыша дома обрушилась на шесть автомобилей в Подмосковье

Lenta.ru

В подмосковных Люберцах крыша жилого дома обрушилась на шесть автомобилей. Машины были припаркованы рядом со зданием, сообщает РЕН ТВ.

В Люберцах крыша дома обрушилась на припаркованные машины
Фото: ТАССТАСС

По данным источника телеканала, инцидент произошел вечером в среду, 6 апреля, на улице Кирова. В распоряжение редакции поступило фото с места происшествия. Согласно предварительной информации, на автомобили обвалилось около 130-150 квадратных метров кровли.

Ранее россиянам раскрыли способы получить с коммунальщиков деньги за случайно поврежденную машину. Сразу после обнаружения дефектов юристы призывают не передвигать транспорт и не пытаться расчистить место происшествия.

Все повреждения необходимо зафиксировать на фото и видео с разных ракурсов — в кадр должны попасть название улицы, номер дома, все видимые повреждения авто, а также их предполагаемый источник (глыбы льда, ветки и прочее). Также нужно попросить контакты у свидетелей инцидента, чтобы была возможность предоставить их показания в суде. Затем следует позвонить в дежурную часть ОВД и ожидать прибытия на место сотрудника для составления протокола осмотра.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители