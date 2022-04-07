В Ростове вынесли приговор за использование рабского труда

В Ростове-на- Дону вынесли судебный приговор четверым местным жителям, которые занимались похищениями людей и эксплуатацией рабского труда.

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По материалам дела, в период с 2018 по 2019 год члены организованной преступной группировки (от 24 до 49 лет) подыскивали людей без определенного места жительства с расчетом на то, что искать их никто не будет. Бомжам предлагали заработать, обманным путем или силой доставляли на охраняемую территорию.

Людей удерживали в частном доме в Батайске. Двадцать человек содержались в помещении, где полностью отсутствовали необходимые условия для проживания и питания.

Пострадавших, путем запугивания или применения физической силы, принуждали выполнять тяжелую работу просто за кусок хлеба. Люди трудились на сельских полях, других объектах, а деньги, которые они зарабатывали, злоумышленники присваивали и тратили по своему усмотрению.