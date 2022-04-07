Опубликовано видео с места падения кровли жилого дома в Люберцах

В подмосковных Люберцах ветер сорвал крышу с жилого дома. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказались кадры с места происшествия.

Сильные порывы ветра сорвали с жилого здания часть железной кровли размером в 150 квадратных метров. Кусок железа упал на припаркованные во дворе автомобили. В результате инцидента повреждения получили шесть машин, никто из людей не пострадал, уточняет канал.