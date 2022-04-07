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1 час назад

Руководство шахты "Листвяжная" подозревают в даче взяток сотрудникам Ростехнадзора

ТАССиещё 2

Руководство кузбасской шахты "Листвяжная", где при аварии в конце прошлого года погиб 51 человек, ежемесячно давало взятки представителям территориального отдела Ростехнадзора за непринятие мер реагирования по фактам нарушений промышленной безопасности на предприятии. По этому факту возбудили уголовное дело, сообщил журналистам в четверг во время рабочей поездки в Алтайский край заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин.

На руководство шахты "Листвяжная" завели уголовное дело
Фото: ТАССТАСС

"Возбуждено уголовное дело по статьям 291, 290 УК РФ "Получение и дача взятки". [Взятки] давало руководство шахты "Листвяжная", деньги предназначались инспекторам и руководителю районного [подразделения] Ростехнадзора. Арестованы указанные люди. По 100 тыс. рублей в месяц они получили за то, чтобы не замечать те нарушения, которые имели место быть. К сожалению, эти факты высвечивают для нас ситуацию неэффективности зачастую работы органов контроля в рамках профилактики происшествий. Все очевидно: есть метан - надо приостанавливать шахту, откачивать этот метан", - сказал Демешин, отвечая на вопрос ТАСС.

Он напомнил и о другом уголовном деле, где фигурируют сотрудники надзорного ведомства. Так, экс-начальник Беловского управления Ростехнадзора обвиняется в злоупотреблении полномочиями и получении автомобиля от угольщиков в личное пользование. Еще двум сотрудникам в рамках уголовного дела о ЧП на "Листвяжной" предъявили обвинение в халатности, следствие полагает, что последние проверки проводились формально, а представители Ростехнадзора фактически не спускались в шахту для ее обследования.

"Сейчас ситуация стала лучше. Касаемо Ростехнадзора, инспекции труда, могу сказать, что в целом по Сибири они стали работать намного более эффективно", - добавил заместитель генпрокурора России.

Происшествия,Дмитрий Демешин,Ростехнадзор,
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