На руководство шахты "Листвяжная" завели уголовное дело

"Возбуждено уголовное дело по статьям 291, 290 УК РФ "Получение и дача взятки". [Взятки] давало руководство шахты "Листвяжная", деньги предназначались инспекторам и руководителю районного [подразделения] Ростехнадзора. Арестованы указанные люди. По 100 тыс. рублей в месяц они получили за то, чтобы не замечать те нарушения, которые имели место быть. К сожалению, эти факты высвечивают для нас ситуацию неэффективности зачастую работы органов контроля в рамках профилактики происшествий. Все очевидно: есть метан - надо приостанавливать шахту, откачивать этот метан", - сказал Демешин, отвечая на вопрос ТАСС.