«В машине злоумышленники угощали попутчиков алкогольными напитками. В спиртное они заранее подмешивали вещество, которое усиливает состояние опьянения и способствует быстрому погружению в глубокий сон. Когда пассажирам становилось плохо или они засыпали, фигуранты похищали у них банковские карты, мобильные телефоны и другие дорогостоящие вещи», – отмечает портал.