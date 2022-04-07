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34 минуты назад

Лжетаксисты обворовывали пассажиров и брали на них кредиты. Видео

Александр Кузьмин

В Москве задержаны мужчины, которые под видом таксистов обворовывали пассажиров, а также оформляли на них онлайн-кредиты. Об этом сообщает информационный портал «МВД Медиа».

«В машине злоумышленники угощали попутчиков алкогольными напитками. В спиртное они заранее подмешивали вещество, которое усиливает состояние опьянения и способствует быстрому погружению в глубокий сон. Когда пассажирам становилось плохо или они засыпали, фигуранты похищали у них банковские карты, мобильные телефоны и другие дорогостоящие вещи», – отмечает портал.

Происшествия,Криминал,Видео,
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