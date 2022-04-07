На пляже в Крыму обнаружили украинскую мину

В Крыму на пляже обнаружили украинскую мину. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Отмечается, что этими взрывными устройствами ВСУ минировали подходы к Одессе. Также об обнаружении мины заявили власти Турции.

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.

По данным ФСБ России украинские военные после начала спецоперации установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. При этом 19 марта Центр общественных связей российской спецслужбы сообщил, что установленные мины могут дрейфовать в сторону Босфора и Средиземноморья из-за обрывов тросов, что представляет угрозу для гражданских судов.