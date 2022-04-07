На пляже в Крыму обнаружили украинскую мину

В Крыму на пляже обнаружили украинскую мину. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Отмечается, что этими взрывными устройствами ВСУ минировали подходы к Одессе. Также об обнаружении мины заявили власти Турции.
Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.
По данным ФСБ России украинские военные после начала спецоперации установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. При этом 19 марта Центр общественных связей российской спецслужбы сообщил, что установленные мины могут дрейфовать в сторону Босфора и Средиземноморья из-за обрывов тросов, что представляет угрозу для гражданских судов.
Позднее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ своими действиями создали реальную угрозу гражданскому судоходству. Незадолго до этого турецкие военные обезвредили две мины у берегов Румынии и пролива Босфор.