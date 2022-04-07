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14 минут назад

У генерала ФСБ и его семьи изъяли машины, квартиру и загородный дом

Lenta.ru

В Москве суд изъял имущество бывшего первого заместителя начальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ генерал-майора Юрия Сулина, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, и его семьи. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Александра Коршунова.

У генерала ФСБ изъяли машины, квартиру и загородный дом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его словам, по иску прокуратуры в доход государства обратили машины генерала, его жены и дочери. Также суд изъял квартиру последней и загородный дом тещи и тестя Сулина. На самого обвиняемого был зарегистрирован только внедорожный автомобиль Lexus за пять миллионов рублей.

При этом, как подчеркнул адвокат Сулина, суд признал ненадлежащим исследование специалистов, проводивших оценку активов — эксперты не могли объяснить, каким образом производили подсчеты. В частности, сам генерал обратил внимание на то, что недвижимость тещи не имеет к нему отношения и была приобретена в 2010 году.

Суд назначил дополнительную оценочную экспертизу имущества и предложил оплатить ее обвиняемому. После того как Сулин отказался от услуги за два миллиона рублей, суд продолжил рассмотрение дела по ранее предоставленным документам.

В январе 2021 году Сулину предъявили обвинение. По версии следствия, он направил средства, выделенные на строительство погранзастав в Крыму, на возведение служебного жилья для пограничников. Уточнялось, что ранее деньги выделялись и на жилье сотрудников спецслужбы, но их похитили фигуранты другого уголовного дела. Ущерб от действий Сулина оценили в 650 миллионов рублей.

Генерал своей вины не признает.

Происшествия,Александр Коршунов,Коммерсант,ФСБ,
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