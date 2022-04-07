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8 часов назад

NBC: В США женщина убила сына из-за событий на Украине

Национальная Служба Новостейиещё 5

В США в штате Висконсин американка с российскими корнями задушила своего восьмилетнего сына, не справившись с психическим напряжением из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает телеканал NBC News. Отмечается, что 41-летняя Наталья Хичкок обвиняется в преднамеренном убийстве первой степени и покушении на совершение аналогичного преступления. В США мужчины, убившие темнокожего мужчину на пробежке, сядут в тюрьму пожизненно По данным источника, женщина по телевизору следила за событиями на Украине, злилась, что не может поехать к родителям в Россию, начала выпивать, а также собиралась купить оружие, походную печку, топливо и еду. Согласно материалам суда, Хичкок призналась в том, что 30 марта напала на своего ребенка и ударила себя ножом. При этом она заявила, что последние дни до совершения преступления чувствовала, что у нее якобы хотят отнять детей, и что окружающие смотрят на нее «как на русскую шпионку». 

Американка с российскими корнями убила сына из-за событий на Украине
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
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