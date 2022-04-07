Американка с российскими корнями убила сына из-за событий на Украине

Телеканал NBC News рассказал историю американки с российскими корнями, которая задушила одного сына и пыталась убить другого, не справившись с психическим напряжением из-за событий на Украине. Об этом пишет РИА «Новости». Семья проживала в штате Висконсин.

41-летняя Наталья Александровна Хичкок обвиняется в преднамеренном убийстве первой степени и покушении на совершение аналогичного преступления.

По версии следствия, Хичкок 30 марта задушила своего восьмилетнего сына, она также «удерживала под водой в ванной голову 11-летнего сына». После чего ударила и себя ножом в грудь.

По показаниям женщины, последние пять дней она не могла сконцентрироваться и чувствовала, что у нее собираются отнять детей.

Она также говорила, что люди на нее странно смотрят... будто на русскую шпионку, сообщает телеканал.