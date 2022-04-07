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15 минут назад

NBC: американка с российскими корнями убила восьмилетнего сына из-за событий на Украине

Газета.Ruиещё 1

Телеканал NBC News рассказал историю американки с российскими корнями, которая задушила одного сына и пыталась убить другого, не справившись с психическим напряжением из-за событий на Украине. Об этом пишет РИА «Новости». Семья проживала в штате Висконсин.

Американка с российскими корнями убила сына из-за событий на Украине
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

41-летняя Наталья Александровна Хичкок обвиняется в преднамеренном убийстве первой степени и покушении на совершение аналогичного преступления.

По версии следствия, Хичкок 30 марта задушила своего восьмилетнего сына, она также «удерживала под водой в ванной голову 11-летнего сына». После чего ударила и себя ножом в грудь.

По показаниям женщины, последние пять дней она не могла сконцентрироваться и чувствовала, что у нее собираются отнять детей.

Она также говорила, что люди на нее странно смотрят... будто на русскую шпионку, сообщает телеканал.

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Неназванный свидетель рассказал, что женщина следила по телевизору за событиями на Украине, злилась из-за того, что не может полететь к родителям в Россию. Это привело к тому, что женщина начала злоупотреблять алкоголем, пыталась приобрести оружие, походную печку, еду и топливо.

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