Американка с российскими корнями убила сына из-за событий на Украине

Телеканал NBC News рассказал историю американки с российскими корнями, которая задушила одного сына и пыталась убить другого, не справившись с психическим напряжением из-за событий на Украине. Об этом пишет РИА «Новости». Семья проживала в штате Висконсин.
41-летняя Наталья Александровна Хичкок обвиняется в преднамеренном убийстве первой степени и покушении на совершение аналогичного преступления.
По версии следствия, Хичкок 30 марта задушила своего восьмилетнего сына, она также «удерживала под водой в ванной голову 11-летнего сына». После чего ударила и себя ножом в грудь.
По показаниям женщины, последние пять дней она не могла сконцентрироваться и чувствовала, что у нее собираются отнять детей.
Она также говорила, что люди на нее странно смотрят... будто на русскую шпионку, сообщает телеканал.
Неназванный свидетель рассказал, что женщина следила по телевизору за событиями на Украине, злилась из-за того, что не может полететь к родителям в Россию. Это привело к тому, что женщина начала злоупотреблять алкоголем, пыталась приобрести оружие, походную печку, еду и топливо.