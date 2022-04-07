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1 час назад

СК начал проверку данных об издевательствах учительницы над учениками школе Екатеринбурга

ТАССиещё 3

Следователи организовали проверку по информации, распространяемой в СМИ, об издевательствах учительницы над детьми в одной из школ Екатеринбурга. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

В Екатеринбурге отреагировали на издевательства школьной учительницы
Фото: ТАССТАСС

Ранее в местных СМИ появились сообщения о том, что в школе Екатеринбурга учительница русского языка и литературы унижает и оскорбляет учеников. Родители детей утверждают, что преподаватель ударила по голове пятиклассника.

"По данному факту проводится проверка, все обстоятельства инцидента выясняются", - сказали в пресс-службе.

Происшествия,Следственный комитет,
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