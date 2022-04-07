В Екатеринбурге отреагировали на издевательства школьной учительницы

Следователи организовали проверку по информации, распространяемой в СМИ, об издевательствах учительницы над детьми в одной из школ Екатеринбурга. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
Ранее в местных СМИ появились сообщения о том, что в школе Екатеринбурга учительница русского языка и литературы унижает и оскорбляет учеников. Родители детей утверждают, что преподаватель ударила по голове пятиклассника.
"По данному факту проводится проверка, все обстоятельства инцидента выясняются", - сказали в пресс-службе.