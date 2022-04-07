Хамовнический суд Москвы в рамках рассмотрения уголовного дела о краже имущества Анатолия Чубайса на 70 млн рублей, основным фигурантом которого является его бывший деловой партнер Илья Сучков, вызвал бывшего гендиректора "Роснано" для дачи показаний в качестве потерпевшего. Как сообщил ТАСС адвокат одного из фигурантов дела Вячеслав Макаров, мобильный телефон Чубайса недоступен.

"В среду в Хамовническом районном суде мы в третий раз приступили к слушанию дела о мошенничестве и краже. После оглашения обвинительного заключения наши подзащитные вновь заявили о своей невиновности. После этого в суд для дачи показаний в качестве потерпевшего на 27 апреля вызван Анатолий Чубайс, - рассказал собеседник агентства. - Однако, как нам стало известно, на звонки суда он не отвечает, телефон его недоступен, повестки потерпевший не забирает".

По словам адвоката, решение суда о вызове Чубайса в качестве потерпевшего принято впервые с момента рассмотрения дела, которое слушается уже в третий раз.

17 августа прошлого года Хамовнический суд вслед за подмосковным вернул на начальной стадии рассмотрения уголовное дело прокурору Московской области для устранения недостатков, которые не могут быть устранены на судебном заседании и исключают принятие по делу законного решения. Гособвинение, как и адвокаты некоторых подсудимых, не согласилось с возвратом и обжаловало его в апелляционной инстанции. Мосгорсуд оставил в силе постановление суда первой инстанции. Одинцовский городской суд Московской области в июне 2020 года принял аналогичное решение и вернул дело областному прокурору для устранения допущенных нарушений, а представитель надзорного ведомства вернул материалы дела на доследование.

Как следует из постановления московского судьи, которое почти не отличается от решения его коллеги из Подмосковья, обвинительное заключение по делу не конкретизировано, в процессуальных документах похищенное имущество указано обезличенно, его невозможно идентифицировать, "поэтому отсутствие в фабуле обвинения таких данных снова делает обвинение неконкретным, невнятным и лишает всех подсудимых возможности полноценно защищаться".