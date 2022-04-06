Прокалывавших колеса машин с буквой Z россиян арестовали

Двух россиян, прокалывавших колеса машин с буквой Z в Севастополе, арестовали на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции, передает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Одному задержанному мужчине 22 года, его сообщнику — 23. Отмечается, что оба подозреваемых дали признательные показания. Кроме того, в их телефонах обнаружены видео, на которых запечатлен процесс прокалывания шин у автомобилей с знаками поддержки российской армии.

О задержании россиян сообщалось 5 апреля. В ходе обысков у них дома нашли ножи, а также различную литературу и атрибутику нацистского толка. На мужчин завели уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества»).