На пляже в Крыму обнаружили мину

На пляже поселка Витино Сакского района Крыма была найдена, предположительно, корабельная якорная мина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по республике.

"Сегодня около 15:00 на пульт "112" поступило сообщение о том, что на пляже Московский берег в районе населенного пункта Витино Сакского района обнаружен подозрительный предмет. Незамедлительно была направлена оперативная группа МЧС России и служба взаимодействия. Уже на месте было установлено, что предметом, предположительно, является корабельная якорная мина", — сообщили в экстренных службах.

В настоящее время территория пляжа охраняется полицией. Информацию о находке передали "во все службы взаимодействия для организации работ по транспортировке и уничтожению данного предмета".

Ранее министерство сообщало об обнаружении в Черном море, недалеко от Кефкена, очередной мины. Район был взят под охрану. Работой со взрывным устройством занималось подразделение подводной обороны ВМС Турции. Позднее опасную находку удалось обезвредить. ФСБ России сообщала, что ВМС Украины установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. При этом часть мин не были закреплены и теперь дрейфуют по всей акватории Черного моря. Также существует риск попадания этих мин в Средиземное море.