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1 час назад

Погоню со стрельбой в Петербурге сняли на видео

Александр Кузьмин

Во дворе дома 3 по Херсонской улице в Петербурге неизвестные открыли стрельбу по молодому человеку, который задел их дверью, выходя из парадной. Об этом «Фонтанке» 6 апреля рассказала очевидица.

«Реакция последовала неадекватная: крики, мат и стрельба. Один из троицы достал оружие! Изначально [открыл] стрельбу, где могло отрикошетить на прохожих. Они бегали и стреляли в парня. Соседи, повылезавшие из окон, все в шоке! Обошлось без жертв», — поделилась очевидица.

По ее словам, «чудовищный случай» произошел около 13–14 часов дня.

Происшествия,Видео,
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