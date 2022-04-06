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1 час назад

Во Франции начали расследование инцидента с «взбесившимся» самолетом

Lenta.ruиещё 1

Авиавласти Франции начали расследование инцидента с самолетом Air France, который во время посадки «вытворял, что взбредет в голову». Об этом сообщает BFMTV.

Во Франции начали расследование инцидента с «взбесившимся» самолетом
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что во вторник, 5 апреля, Boeing 777 авиакомпании Air France, летевший из Нью-Йорка, при посадке в парижском аэропорту де Голля «взбесился» — так, пилоты на несколько секунд потеряли управление самолетом, когда борт был на высоте всего 370 метров. Воздушное судно резко отклонилось от первоначальной траектории и ушло влево: диспетчер успел дать команду другому рейсу не набирать высоту, чтобы избежать столкновения.

По словам членов экипажа, самолет «вытворял, что взбредет в голову». Тем не менее, им удалось вернуть контроль над управлением и зайти на второй круг посадки — борт приземлился на другой стороне аэропорта.

Происшествия,Air France,Boeing,
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