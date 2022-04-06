В Пятигорске эвакуируют железнодорожный и автовокзал из-за сообщений о минировании

В Ставропольском крае в связи с сообщениями о минировании железнодорожного и автомобильного вокзалов Пятигорска проводится эвакуация людей. Об этом сообщил в среду глава курорта Дмитрий Ворошилов.
"Поступили сообщения о минировании ж/д вокзала и автовокзала. Оперативные службы проводят работу, людей эвакуируют", - написал Ворошилов в Telegram-канале.
По его словам, хоть сообщения и оказываются ложными, специалисты делают все, что необходимо.
"К проверке таких сообщений, которые в итоге оказываются ложными, мы всегда относимся серьезно: обязательно проводим всю необходимую работу, в том числе информационное оповещение горожан", - добавил глава города.