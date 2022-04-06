Труп известного писателя обнаружили в подмосковной квартире

Трупы известного писателя Александра Бахвалова и его знакомой обнаружили в квартире на улице Гаршина в подмосковных Люберцах. Там тела пролежали несколько дней. Об этом «Мосленте» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по области Ольга Врадий.
«Следователем следственного отдела по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области организована проверка по факту обнаружения тела женщины 1944 года рождения и мужчины 1926 года рождения без видимых признаков насильственной смерти», — заявила Врадий.
Экспертом предварительно установлено, добавила она, что смерть женщины наступила в результате остановки сердца. Неходячий мужчина скончался в своей кровати намного позже нее.
«Следователями и криминалистами произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, опрошены близкие родственники и соседи. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — заключила представитель ведомства.
Известность Бахвалову (настоящая фамилия Мистакиди) принес роман «Нежность к ревущему зверю», который был экранизирован.
Ранее в Москве умер сын известного советского художника. Тело мужчины было обнаружено в квартире одного из домов на Варшавском шоссе.