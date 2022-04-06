Труп известного писателя обнаружили в подмосковной квартире

Трупы известного писателя Александра Бахвалова и его знакомой обнаружили в квартире на улице Гаршина в подмосковных Люберцах. Там тела пролежали несколько дней. Об этом «Мосленте» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по области Ольга Врадий.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Следователем следственного отдела по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области организована проверка по факту обнаружения тела женщины 1944 года рождения и мужчины 1926 года рождения без видимых признаков насильственной смерти», — заявила Врадий.

Экспертом предварительно установлено, добавила она, что смерть женщины наступила в результате остановки сердца. Неходячий мужчина скончался в своей кровати намного позже нее.

«Следователями и криминалистами произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, опрошены близкие родственники и соседи. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — заключила представитель ведомства.

Известность Бахвалову (настоящая фамилия Мистакиди) принес роман «Нежность к ревущему зверю», который был экранизирован.