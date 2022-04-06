Возгорание возле онкоцентра в Петербурге сняли на видео

Сегодня утром около Санкт-Петербургского клинического научно-практического онкологического центра в посёлке Песочный произошёл пожар. Об этом сообщает "Петербургский дневник". Видео с места происшествия опубликовали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | СПб» во «ВКонтакте».

Как сообщают, загорелась строительная бытовка на месте, где идёт строительство новой поликлиники при онкоцентре. Как видно на кадрах, на месте уже работает спасательная бригада. Как отмечается, на работе городского онкоцентра инцидент никак не отразился.