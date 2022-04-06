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1 час назад

Возгорание возле онкоцентра в Петербурге сняли на видео

Александр Кузьмин

Сегодня утром около Санкт-Петербургского клинического научно-практического онкологического центра в посёлке Песочный произошёл пожар. Об этом сообщает "Петербургский дневник". Видео с места происшествия опубликовали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | СПб» во «ВКонтакте».

Как сообщают, загорелась строительная бытовка на месте, где идёт строительство новой поликлиники при онкоцентре. Как видно на кадрах, на месте уже работает спасательная бригада. Как отмечается, на работе городского онкоцентра инцидент никак не отразился.

«Территория стройплощадки передана нами Комитету по строительству, – прокомментировали в пресс-службе центра. – Горела бытовка, скорее всего, из-за короткого замыкания. Никто не пострадал, кроме личных вещей. Пожар потушили минут за 10-15».

Происшествия,Пожары,Видео,
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