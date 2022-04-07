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31 минуту назад

Мужчина попытался надругаться над посетительницей фастфуда в Москве

Lenta.ruиещё 3

В Москве пьяный мужчина попытался надругаться над посетительницей фастфуда в торговом центре. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщает РЕН ТВ.

Мужчина попытался надругаться над посетительницей фастфуда в Москве
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

По данным издания, инцидент произошел ночью в ресторане на Чертановской улице. Там пьяный мужчина прижал посетительницу к дивану и принялся трогать ее, не обращая внимание на ее сопротивление.

По факту произошедших насильственных действиях сексуального характера пострадавшая обратилась в полицию. Издание сообщает, что возбуждено уголовное дело, не уточняя статью УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области задержали 55-летнего электромонтера ЖКХ за насилие над двумя 11-летними девочками. Расследование уголовного дела началось с того, что в полицию Бокситогорского района обратилась 25-летняя жительница города Пикалево; она сообщила, что ее дочь дважды изнасиловал неизвестный.

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