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55 минут назад

В Приморье возбудили дело на полицейских, продававших данные из баз МВД

ТАССиещё 1

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту передачи полицейскими в Приморье персональных данных граждан из служебных информационных банков данных МВД России. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления Следственного комитета.

В Приморье возбудили дело на полицейских, продававших данные из баз МВД
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции и других лиц. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), ч. 4 ст. 33, ст. 272 УК РФ ("Подстрекательство в неправомерном доступе к компьютерной информации"). В ходе расследования уголовного дела по подозрению в совершении преступления задержаны три должностных лица. По версии следствия, в сентябре 2021 года бывший сотрудник полиции решил за денежное вознаграждение предоставлять лицам, оказывающим услуги по незаконному сбору персональных данных, сведения из служебных информационных банков данных МВД России, к которым он имел доступ", - говорится в сообщении.

К совершению преступления он привлек еще двух своих коллег. Деньги за получение информации перечислялись на банковские счета фигурантов. Также должностное лицо платило знакомому сотруднику салона связи за предоставление сведений о входящих и исходящих вызовах в отношении не менее 133 абонентских номеров.

Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

Происшествия,МВД России,Следственный комитет,
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