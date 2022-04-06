В Приморье возбудили дело на полицейских, продававших данные из баз МВД

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции и других лиц. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), ч. 4 ст. 33, ст. 272 УК РФ ("Подстрекательство в неправомерном доступе к компьютерной информации"). В ходе расследования уголовного дела по подозрению в совершении преступления задержаны три должностных лица. По версии следствия, в сентябре 2021 года бывший сотрудник полиции решил за денежное вознаграждение предоставлять лицам, оказывающим услуги по незаконному сбору персональных данных, сведения из служебных информационных банков данных МВД России, к которым он имел доступ", - говорится в сообщении.