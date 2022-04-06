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1 час назад

Задержаны трое подозреваемых, требовавших 10 млн рублей якобы за выкуп из плена на Украине

Газета.Ruиещё 1

Полицейские задержали трех подозреваемых в попытке хищения 10 млн руб. у жительницы Дзержинска за якобы освобождение ее мужа-военного из плена на Украине. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Двое мужчин из Нижнего Тагила, предположительно, были посредниками в преступной схеме. Третий подозреваемый — уроженец Мурманска сотрудничал с украинским кол-центром.

Злоумышленники обманывали граждан под различными предлогами, в том числе под видом выкупа попавших в плен российских военнослужащих. Информацию об их родственниках они искали в интернете.

Россия и Украина снова обменялись пленными

Жительницу Дзержинска они нашли в соцсетях и начали писать о том, что ее супруг находится в плену на Украине. Женщине предложили вступить в группу в мессенджере, в которой обсуждалась информация о местонахождении российских военных на Украине. Россиянка отставила свои личные данные и сведения о супруге.

«Через два дня потерпевшей позвонил мужчина, который потребовал за освобождение ее мужа 10 млн руб. Поскольку у женщины не было такой суммы, он рекомендовал ей взять кредит и как можно быстрее перевести 400 тыс. руб. на указанную банковскую карту», — говорится в публикации.

Мошенник звонил россияне каждый час, контролировал ее действия и требовал передачи денег. С одного номера поступило 14 звонков.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство», которое потом было переквалифицировано в «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Мошенничество». Трое подозреваемых арестованы.

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