Россиянин справил нужду в салоне самолета во время полета

Мужчина справил нужду между рядами сидений в салоне самолета во время рейса Красноярск — Москва. Как сообщает «МК», сотрудники авиакомпании «Ютэйр» подали на него жалобу в правоохранительные органы.

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Инцидент произошел 27 марта. Во время полета один из пассажиров на глазах у других справил нужду между рядами салона.

Отмечается, что личность мужчины уже установлена, ему грозит административное наказание в виде штрафа.