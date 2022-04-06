Россиянин справил нужду в салоне самолета во время полета

Мужчина справил нужду между рядами сидений в салоне самолета во время рейса Красноярск — Москва. Как сообщает «МК», сотрудники авиакомпании «Ютэйр» подали на него жалобу в правоохранительные органы.
Инцидент произошел 27 марта. Во время полета один из пассажиров на глазах у других справил нужду между рядами салона.
Отмечается, что личность мужчины уже установлена, ему грозит административное наказание в виде штрафа.
Напомним, что 5 апреля пассажирский самолет SuperJet рейса Тюмень – Москва подал сигнал тревоги в небе над Кировской областью. Причиной оказалось анонимное сообщение о минировании. При этом самолет не поменял высоту и курс и в итоге благополучно сел в аэропорту Шереметьево.