В Заполярье задержали пятерых человек за похищение людей

"Возбуждено уголовное дело в отношении пятерых жителей Мурманской области. Они подозреваются в похищении, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, и оружия в отношении двух лиц из корыстных побуждений. По версии следствия, в апреле 2020 года подозреваемые в возрасте от 28 до 43 лет, находясь на улице Олимпийской в городе Кировске, осуществили захват двоих мужчин", - говорится в сообщении.