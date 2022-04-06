В Заполярье задержали пятерых человек за похищение людей

Следственное управление СК РФ по Мурманской области возбудило уголовное дело в отношении пятерых жителей Заполярья, которые в апреле 2020 года в городе Кировске похитили двоих мужчин и требовали 500 тыс. рублей за их освобождение. Сейчас подозреваемые находятся под стражей, свою вину они не признают, сообщили в пресс-службе регионального СК.
"Возбуждено уголовное дело в отношении пятерых жителей Мурманской области. Они подозреваются в похищении, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, и оружия в отношении двух лиц из корыстных побуждений. По версии следствия, в апреле 2020 года подозреваемые в возрасте от 28 до 43 лет, находясь на улице Олимпийской в городе Кировске, осуществили захват двоих мужчин", - говорится в сообщении.
В СК отметили, что похищенных мужчин насильно удерживали в квартире несколько часов, требуя 500 тыс. рублей в качестве выкупа. Мужчины согласились собрать деньги и после освобождения обратились за помощью в полицию.
Как добавили в пресс-службе регионального управления МВД, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в похищении в разных регионах России.
"Трое подозреваемых были задержаны на территории Мурманской области, один - на территории Краснодарского края, пятый - в Калининградской области", - пояснили в УМВД.
В настоящее время подозреваемые содержатся под стражей, свою причастность к совершению похищения они отрицают.