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59 минут назад

В Италии неизвестные попытались поджечь виллу Владимира Соловьева

runews24.ruиещё 2

Утром 6 апреля неизвестные совершили поджог виллы телеведущего Владимира Соловьева в городе Комо в Италии, пишет Corriere della Sera. Возгорание было быстро потушено, пожарных вызвали местные жители.

В Италии неизвестные попытались поджечь виллу Владимира Соловьева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На виллу на берегу озера Комо в местечке Ловено, коммуна Менаджио, в марте Фингвардия Италии наложила арест, он связан с санкциями на фоне спецоперации на Украине.

Издание пишет, что от действий вандалов пострадал еще один дом, который, как предполагается, тоже принадлежит Соловьеву. Всего, по данным издания, у российского телеведущего на Комо три дома, общая их стоимость составляет 8 млн евро.

Происшествия,Владимир Соловьев,
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