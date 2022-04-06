В Италии неизвестные попытались поджечь виллу Владимира Соловьева

На виллу на берегу озера Комо в местечке Ловено, коммуна Менаджио, в марте Фингвардия Италии наложила арест, он связан с санкциями на фоне спецоперации на Украине.

Издание пишет, что от действий вандалов пострадал еще один дом, который, как предполагается, тоже принадлежит Соловьеву. Всего, по данным издания, у российского телеведущего на Комо три дома, общая их стоимость составляет 8 млн евро.