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29 минут назад

Россиянин лишился жизни в день рождения после спора из-за оплаты проституток

Lenta.ru

В Перми мужчина лишился жизни в свой день рождения после спора из-за оплаты услуг проституток — друг кинулся на россиянина с ножом после того, как приятель отказался платить. Об этом в среду, 6 апреля, сообщает URA.ru.

Россиянин лишился жизни в день рождения после спора из-за оплаты проституток
Фото: Depositphotos.comDepositphotos.com

По данным издания, житель Перми отмечал свое 41-летие вместе с двумя знакомыми. В какой-то момент компания решила вызвать проституток. Позже именинник отказался платить за их услуги, так как посчитал, что это подарок. Товарищи начали ссориться, в итоге они совместно решили продлить услуги на час, но девушки после раздумий вернули деньги и уехали, так как друг именинника начал агрессивно себя вести.

Когда мужчины остались снова одни, 27-летний россиянин ударил именинника сперва рукой, потом несколько раз ножом. Потом он даже пытался обезглавить тело друга. Покидая жилище, двое мужчин украли ноутбук и два мобильных телефона. Тело обнаружила спустя пять дней близкая знакомая погибшего.

В настоящее время оба фигуранта дела задержаны. Один находится в изоляторе, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК РФ. Второго фигуранта обвиняют в краже.

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