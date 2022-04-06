Студенты вуза в Белгороде перешли на дистанционку из-за сообщений о минировании

"В связи с массовыми звонками о минировании, чтобы не нарушать учебный процесс эвакуациями решили на сегодня перевести на дистант студентов. Сотрудники и преподаватели работают в обычном режиме", - сказали в пресс-службе.

По данным местных СМИ, сообщения о минировании поступили и в школы Белгорода. Как передает корреспондент ТАСС, обойдя несколько школ в центральной части города, обстановка у учебных заведений спокойная, однако у части зданий стояли машины МЧС. Детей на улице не было, по территории школы №45 спокойно ходили дети.