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1 час назад

В Курской области обстреляли позиции российских пограничников

Газета.Ruиещё 1

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о попытке обстрела российских пограничников.

«Вчера, 5 апреля, в Суджанском районе попытались из минометов обстрелять позиции наших пограничников. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. Жертв и разрушений с нашей стороны нет. Ночь прошла спокойно, без происшествий», — сообщил он в Telegram-канале.

Старовойт добавил, что региональные власти находятся в постоянном контакте с погрануправлением по Курской области и Минобороны РФ.

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29 марта глава региона заявил, что пропускной пункт в поселке Теткино на границе между Россий и Украиной в Курской области подвергся обстрелу со стороны украинских вооруженных сил.

1 апреля в Курской области ввели режим повышенной готовности из-за авиаудара по нефтебазе в соседней Белгородской области.

Происшествия,Видео,Роман Старовойт,Минобороны России,
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