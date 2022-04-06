В Курской области обстреляли позиции российских пограничников

«Вчера, 5 апреля, в Суджанском районе попытались из минометов обстрелять позиции наших пограничников. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. Жертв и разрушений с нашей стороны нет. Ночь прошла спокойно, без происшествий», — сообщил он в Telegram-канале.