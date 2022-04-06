В Курской области обстреляли позиции российских пограничников

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о попытке обстрела российских пограничников.
«Вчера, 5 апреля, в Суджанском районе попытались из минометов обстрелять позиции наших пограничников. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. Жертв и разрушений с нашей стороны нет. Ночь прошла спокойно, без происшествий», — сообщил он в Telegram-канале.
Старовойт добавил, что региональные власти находятся в постоянном контакте с погрануправлением по Курской области и Минобороны РФ.
29 марта глава региона заявил, что пропускной пункт в поселке Теткино на границе между Россий и Украиной в Курской области подвергся обстрелу со стороны украинских вооруженных сил.
1 апреля в Курской области ввели режим повышенной готовности из-за авиаудара по нефтебазе в соседней Белгородской области.