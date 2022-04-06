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32 минуты назад

В Курской области зафиксировали попытку обстрела позиций пограничников

ТАССиещё 5

Попытку обстрелять позиции пограничников из минометов зафиксировали во вторник в Суджанском районе Курской области, сообщил в среду в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

В Курской области попытались обстрелять позиции пограничников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вчера в Суджанском районе попытались из минометов обстрелять позиции наших пограничников. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены", - написал он.

Суджанский район граничит с Сумской областью Украины. По словам Старовойта, жертв и разрушений на территории Суджанского района нет. Власти региона находятся на связи в круглосуточном режиме с погрануправлением по Курской области и Минобороны России и координируют все действия.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.

Происшествия,Роман Старовойт,Владимир Путин,Минобороны России,
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