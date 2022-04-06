В Курской области попытались обстрелять позиции пограничников

Попытку обстрелять позиции пограничников из минометов зафиксировали во вторник в Суджанском районе Курской области, сообщил в среду в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

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"Вчера в Суджанском районе попытались из минометов обстрелять позиции наших пограничников. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены", - написал он.

Суджанский район граничит с Сумской областью Украины. По словам Старовойта, жертв и разрушений на территории Суджанского района нет. Власти региона находятся на связи в круглосуточном режиме с погрануправлением по Курской области и Минобороны России и координируют все действия.