Здания Петербургского госуниверситета эвакуируют из-за угрозы взрыва

Сотрудников и обучающихся Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) эвакуируют из главного здания вуза и Академической гимназии из-за сообщения о минировании, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза. С начала апреля это первая эвакуация, за март вуз произвел восемь эвакуаций, угроз обнаружено не было.
"Шестого апреля поступили сообщения о заминировании зданий СПбГУ по адресам: Университетская наб., 7-9 (главное здание университета) и Собственный пр, 1 (Академическая гимназия СПбГУ). Незамедлительно началась эвакуация сотрудников и обучающихся из зданий", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, на место вызваны экстренные службы для проведения соответствующей проверки.