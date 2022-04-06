Здания Петербургского госуниверситета эвакуируют из-за угрозы взрыва

Сотрудников и обучающихся Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) эвакуируют из главного здания вуза и Академической гимназии из-за сообщения о минировании, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза. С начала апреля это первая эвакуация, за март вуз произвел восемь эвакуаций, угроз обнаружено не было.