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1 час назад

Здания Петербургского госуниверситета эвакуируют из-за угрозы взрыва

ТАССиещё 1

Сотрудников и обучающихся Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) эвакуируют из главного здания вуза и Академической гимназии из-за сообщения о минировании, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза. С начала апреля это первая эвакуация, за март вуз произвел восемь эвакуаций, угроз обнаружено не было.

Здания Петербургского госуниверситета эвакуируют из-за угрозы взрыва
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Шестого апреля поступили сообщения о заминировании зданий СПбГУ по адресам: Университетская наб., 7-9 (главное здание университета) и Собственный пр, 1 (Академическая гимназия СПбГУ). Незамедлительно началась эвакуация сотрудников и обучающихся из зданий", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, на место вызваны экстренные службы для проведения соответствующей проверки.

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