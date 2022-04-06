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7 минут назад

В забор посольства России в Румынии врезался автомобиль

RT на русском

Автомобиль врезался в забор посольства России в Бухаресте утром 6 апреля. Отмечается, что после столкновения машина загорелась, а водитель погиб.

В забор посольства России в Румынии врезался автомобиль
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщает телеканал Digi 24.

По имеющимся данным, через несколько минут после происшествия на место прибыли пожарные и потушили возгорание.

Правоохранительные органы полагают, что авария была умышленным действием. Уточняется, что водитель въехал в забор на высокой скорости.

7 марта стало известно, что в Дублине злоумышленник наехал на ворота российского посольства.

5 марта сообщалось, что на российского дипломата в Вильнюсе совершено нападение с применением физической силы.

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