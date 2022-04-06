Сотрудники транспортной полиции задержали мужчину 1997 года рождения, который в состоянии алкогольного опьянения и в голом виде проник на территорию аэропорта Алма-Аты.

На появившемся в социальных сетях видео, видно, как обнаженный мужчина перелезает через ограждение аэропорта, затем он разгуливает по взлетно-посадочным полосам. Видео сопровождается музыкой из фильма «Терминатор», в котором герой Арнольда Шварценеггера в аналогичном обличии впервые предстает перед зрителями.

Сообщается, что мужчина был задержан сотрудниками авиационной безопасности. По информации полиции, при задержании подозреваемый вел себя неадекватно.