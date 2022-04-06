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1 час назад

Россиянка застрелила мужа из пневматической винтовки во время ссоры

ЧП Столица

Под Волгоградом мать двоих детей отправили под домашний арест за убийство мужа из винтовки.

Россиянка застрелила мужа из винтовки во время ссоры
Фото: ТАССТАСС

Жительницу хутора Большой Лычак отправили под домашний арест за причинение тяжкого вреда здоровью супруга, повлекшего его смерть. Об этом во вторник, 5 апреля, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

По версии следствия, 30 марта 37-летняя мать двоих детей во время ссоры умышленно один раз выстрелила в живот мужу из пневматической винтовки, на следующий день он скончался в больнице.

Как пишет издание V1 со ссылкой на источник, россиянка достала оружие из-за того, что потерпевший выпил спиртное и стал ее избивать. После ранения он лег спать, а утром не смог встать с кровати. Полиция задержала подозреваемую 2 апреля. Суд не отправил ее в СИЗО, так как на ее иждивении находятся двое несовершеннолетних детей.

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