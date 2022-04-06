Россиянка застрелила мужа из винтовки во время ссоры

Под Волгоградом мать двоих детей отправили под домашний арест за убийство мужа из винтовки.

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Жительницу хутора Большой Лычак отправили под домашний арест за причинение тяжкого вреда здоровью супруга, повлекшего его смерть. Об этом во вторник, 5 апреля, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

По версии следствия, 30 марта 37-летняя мать двоих детей во время ссоры умышленно один раз выстрелила в живот мужу из пневматической винтовки, на следующий день он скончался в больнице.