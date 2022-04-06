Массовая драка со стрельбой в подмосковном общежитии попала на видео. Запись с камеры видеонаблюдения, а также показания одного из участников конфликта были опубликованы на сайте «МВД Медиа».

Фото: РИА НОВОСТи РИА НОВОСТи

Согласно сообщению правоохранителей, в дежурную часть Томилинского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» поступило сообщение о драке со стрельбой, произошедшей между жильцами общежития на улице Железнодорожная. Оперативники прибыли на место происшествия и задержали стрелявшего. Им оказался 33-летний уроженец Республики Калмыкия.

По словам задержанного, конфликт между несколькими жильцами произошел после ужина. Он и его товарищ пытались разрешить спор на словах, но оппоненты начали действовать кулаками.

«Произошла драка. В безвыходной ситуации я выстрелил из пистолета. Людей было очень много, пистолет был не мой, а знакомого, также участвовавшего в разборках. Я стрелял вверх, ни в кого не целясь», — рассказал он.

Уточняется, что от выстрела пострадал 30-летний уроженец ближнего зарубежья. Мужчина был госпитализирован.

С места происшествия сотрудниками полиции было изъято и направлено на экспертизу орудие преступления. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.