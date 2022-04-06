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10 минут назад

В Сочи толпа из десятка школьников избила ровесника

Газета.Ru

В Сочи группа подростков в возрасте 15-16 лет из более чем десяти человек избила сверстника - ученика гимназии N44. Об этом сообщает Telegram-канал "ЧП Сочи".

В Сочи толпа из десятка школьников избила ровесника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что инцидент произошёл 4 апреля рядом с гимназией, где учился пострадавший - в центре Сочи. Молодого человека избили у ворот гимназии после завершения занятий. По предварительным данным, пострадавший уже давно конфликтовал с бывшими одноклассниками из других гимназий, но до драки конфликт дошел впервые.

В региональном МВД сообщили, что к настоящему времени личности всех нападавших установлены, пострадавший находится в сознании, он госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Правоохранители проводят экспертизу. Прокуратура проводит проверку по факту школьной драки.

Ранее стало известно, что под Саратовом толпа школьников поставила на колени мальчика и заставила целовать обувь - якобы за "гнилой базар".

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