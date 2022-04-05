Дебош в парфюмерном магазине в Москве попал на видео

По имеющимся данным, инцидент произошел в торговой точке на Комсомольском проспекте. Один из посетителей взял с витрины флакон с туалетной водой и, не оплатив его, попытался выйти на улицу. Охранник магазина заметил попытку кражи и остановил мужчину. В завязавшейся драке злоумышленник с нецензурной бранью несколько раз ударил охранника, разбил ему нос, а потом начал сбрасывать товары с полок.