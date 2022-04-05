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36 минут назад

Дебош в парфюмерном магазине в Москве попал на видео

Александр Кузьмин

Дебош в парфюмерном магазине в Москве попал на видео. Запись с камеры видеонаблюдения опубликована на сайте «МВД Медиа».

По имеющимся данным, инцидент произошел в торговой точке на Комсомольском проспекте. Один из посетителей взял с витрины флакон с туалетной водой и, не оплатив его, попытался выйти на улицу. Охранник магазина заметил попытку кражи и остановил мужчину. В завязавшейся драке злоумышленник с нецензурной бранью несколько раз ударил охранника, разбил ему нос, а потом начал сбрасывать товары с полок.

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Хамовники задержали на месте преступления 23-летнего москвича и доставили в территориальный отдел.

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