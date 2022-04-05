Пьяная женщина с детьми устроила гонку с полицией и попала на видео

В Башкирии пьяная женщина с двумя детьми на иномарке устроила гонку с полицией, которая попыталась остановить ее машину. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Инцидент произошел на трассе Уфа — Оренбург. На кадрах видно, как экипаж полицейской машины подает сигнал остановиться автомобилю Geely. В ответ водитель разворачиваемся и пытается скрыться. В ходе погони машина совершает несколько опасных маневров, которые могли привести к аварии.