Стала известна судьба подравшихся в «Сердце столицы» 120 мигрантов

Мигрантов, задержанных после драки на стройке в районе ЖК «Сердце столицы» в Москве, готовят к выдворению из России. Об этом сообщает Telegtam-канал радиостанции «Говорит Москва».

Фото: ТАСС ТАСС

Видео драки с участием не менее 120 человек появилось ранее 5 апреля. Мигранты устроили ее после того, как рабочий из Таджикистана назвал дураком гражданина Узбекистана. На кадрах видно, что несколько десятков человек использовали в конфликте доски и арматуру, а также кидалась камнями. При этом, по данным «Говорит Москва», пострадавших в драке нет.

Радиостанция отмечает, что полиции удалось предотвратить дальнейшее развитие потасовки.

По информации источника ТАСС, задержаны 120 человек. По его словам, инцидент произошел 1 апреля на Шелепихинской набережной.