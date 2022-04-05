В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 83.35EUR 91.73
Войти в почту
59 минут назад

Стала известна судьба подравшихся в «Сердце столицы» 120 мигрантов

Lenta.ru

Мигрантов, задержанных после драки на стройке в районе ЖК «Сердце столицы» в Москве, готовят к выдворению из России. Об этом сообщает Telegtam-канал радиостанции «Говорит Москва».

Стала известна судьба подравшихся в «Сердце столицы» 120 мигрантов
Фото: ТАССТАСС

Видео драки с участием не менее 120 человек появилось ранее 5 апреля. Мигранты устроили ее после того, как рабочий из Таджикистана назвал дураком гражданина Узбекистана. На кадрах видно, что несколько десятков человек использовали в конфликте доски и арматуру, а также кидалась камнями. При этом, по данным «Говорит Москва», пострадавших в драке нет.

Радиостанция отмечает, что полиции удалось предотвратить дальнейшее развитие потасовки.

По информации источника ТАСС, задержаны 120 человек. По его словам, инцидент произошел 1 апреля на Шелепихинской набережной.

Ранее рабочие из Киргизии и Таджикистана подрались в столовой на заводе в Амурской области из-за разницы в порциях котлет. Происшествие попало на видео. На кадрах видно, как рабочие кидают друг в друга столы, стулья и столовые приборы.

Происшествия,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители