Появилось видео с места пожара в доме в Петербурге

Сегодня утром на первом этаже дома 29к3 по улице Ворошилова загорелась трехкомнатная квартира. Видео с места случившегося поделились подписчики телеканала «Санкт-Петербург».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу, о пожаре в Невском районе доложили около 10:14. На место оперативно прибыли 11 спасателей и 2 единицы техники. По словам очевидцев, пожарные пробрались в квартиру, взломав дверь. Находящихся внутри жителей пришлось эвакуировать через окна.

Выяснилось, что на кухне загорелась обстановка. Огонь охватил один «квадрат» площади. С пожаром удалось справиться за 20 минут, его ликвидировали уже в 10:35.