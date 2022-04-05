Двое россиян забили пенсионерку деревянным бруском

Их признали виновными по статье 105 («Убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем») УК РФ. 27-летнего фигуранта осудили на 14 лет, а его 40-летнего сообщника отправили в колонию строгого режима на 24 года.

Судом и следствием установлено, что ночью 5 февраля злоумышленники в масках и перчатках, которые они надели для сокрытия следов преступления и маскировки внешности, через окно проникли внутрь дома, в котором проживала потерпевшая. Затем один из мужчин деревянным бруском несколько раз ударил пожилую женщину по голове и шее, из-за чего та упала на пол. После этого мужчины задушили ее подушкой. Когда потерпевшая перестала подавать признаки жизни, осужденные завернули ее тело в одеяло, забрали часть ее имущества и скрылись с места преступления.