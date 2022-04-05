В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 83.35EUR 91.73
Войти в почту
1 час назад

Двое россиян забили пенсионерку деревянным бруском и задушили подушкой

Lenta.ru

Курский областной суд приговорил двоих жителей Рыльского района к реальным срокам по делу об убийстве 83-летней пенсионерки. Об этом во вторник, 5 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Двое россиян забили пенсионерку деревянным бруском
Фото: Данила Егоров / КоммерсантъДанила Егоров / Коммерсантъ

Их признали виновными по статье 105 («Убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем») УК РФ. 27-летнего фигуранта осудили на 14 лет, а его 40-летнего сообщника отправили в колонию строгого режима на 24 года.

Судом и следствием установлено, что ночью 5 февраля злоумышленники в масках и перчатках, которые они надели для сокрытия следов преступления и маскировки внешности, через окно проникли внутрь дома, в котором проживала потерпевшая. Затем один из мужчин деревянным бруском несколько раз ударил пожилую женщину по голове и шее, из-за чего та упала на пол. После этого мужчины задушили ее подушкой. Когда потерпевшая перестала подавать признаки жизни, осужденные завернули ее тело в одеяло, забрали часть ее имущества и скрылись с места преступления.

21 февраля сообщалось, что в Башкирии суд вынес приговор экс-сотрудникам ФСИН за убийство 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны.

Происшествия,Следственный комитет,ФСИН,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители