Школьница избила учительницу из-за замечания

Ученица восьмого класса школы №32 города Рыбинска Ярославской области избила учительницу истории Людмилу Семененко за то, что та сделала ей замечание. Инцидент произошел еще 2 октября 2021 года, но суд вынес решение только сейчас, обязав родителей девочки выплатить педагогу моральную компенсацию в размере 50 тысяч рублей, передает «Комсомольская правда».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным газеты, восьмикласснице не понравилось наличие в расписании двух уроков истории подряд и она попыталась сорвать их. На первом занятии ученица вела себя по-хамски, разговаривала с учителем на «ты», а затем в ответ на просьбу педагога говорить потише стала использовать нецензурные слова. На перемене ситуация только усугубилась: восьмиклассница не давала Семененко зайти в кабинет, предъявляла претензии, а когда та все же попала в комнату, ударила ее ногой в живот.

Учительнице оставалось только защищаться до тех пор пока в ситуацию не вмешался замдиректора школы, который смог остановить девочку.

Сразу после произошедшего Семененко обратилась в травмпункт, где получила первую помощь, а затем отправилась в полицию. Но там дело по факту побоев возбуждать отказались, поскольку школьница не достигла возраста, с которого наступала административная ответственность. Кроме того, согласно судебно-медицинской экспертизе, травмы, полученные учительницей, сочли «не повлекшими за собой расстройство здоровья и незначительными стойкой утраты общей трудоспособности».

Тогда Семененко обратилась в суд. Школьница на заседание не явилась, за ее действия отвечала мать, которая согласилась со всеми пунктами обвинения. В результате суд обязал родителей восьмиклассницы выплатить педагогу моральную компенсацию в размере 50 тысяч рублей.