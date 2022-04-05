В МЧС оценили опасность кислотного облака из Рубежного

"Город Рубежное находится на расстоянии порядка 100 км до ближайшего населенного пункта Белгородской области. Из всех типов кислот, которые потенциально могли храниться на этом заводе, при образовании облака ни одно не дойдет до Белгородской области. Кислоты разлагаются, через некоторое время смешиваются с атмосферным воздухом и разбавляются до концентрации, неопасной для человека", - сказали в ГУ МЧС.