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31 минуту назад

В МЧС заверили, что кислотное облако из Рубежного не угрожает Белгородской области

ТАСС

Облако, которое образовалось после подрыва, по предварительным данным, цистерн с азотной кислотой в городе Рубежное в ЛНР не дойдет до Белгородской области.

В МЧС оценили опасность кислотного облака из Рубежного
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

"Город Рубежное находится на расстоянии порядка 100 км до ближайшего населенного пункта Белгородской области. Из всех типов кислот, которые потенциально могли храниться на этом заводе, при образовании облака ни одно не дойдет до Белгородской области. Кислоты разлагаются, через некоторое время смешиваются с атмосферным воздухом и разбавляются до концентрации, неопасной для человека", - сказали в ГУ МЧС.

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